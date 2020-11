Giovanni Ciacci Vs Bianca Guaccero/ “Ha ceduto a giochi di agenzie e poteri politi..”

Giovanni Ciacci ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi e anche se il suo addio a Detto Fatto sembrava pacifico e senza incomprensioni tanto che qualcuno lo aveva già visto alla corte dell’amica Barbara d’Urso per qualche suo programma o reality, adesso viene fuori una verità che è molto più complicata di così. In una lunga intervista a Bubinoblog, l’opinionista ha augurato lunga vita a Detto Fatto e Bianca Guaccero ma ha rivelato anche che ci sono delle cose che non ha mandato giù accusando la conduttrice di essere cambiata e di essersi piegata a voleri esterni, forse gli stessi che alla fine lo hanno fatto fuori dal programma? Secondo le sue rivelazioni non solo la Guaccero non si sarebbe battuta per tenerlo nel programma ma non gli avrebbe fatto nemmeno una telefonata per sostenerla dietro le quinte e lontano dal palco del factual di Rai2.

Giovanni Ciacci Vs Bianca Guaccero dopo l’addio a Detto Fatto

Al momento Bianca Guaccero non ha ancora commentato le parole dell’ex amico, ora possiamo dirlo, Giovanni Ciacci, che nella stessa intervista rilancia: “Ha ceduto a giochi di agenzie e di poteri politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso… Sono un battitore libero”. Alla fine poi augura lunga vita al programma che lo ha aiutato a farsi conoscere dal grande pubblico e rilancia: “Ma che stiano lontani da me. Sto molto bene così”. Poi fa notare come gli ascolti del programma siano crollati prima dopo l’addio di Caterina Balivo e poi proprio il suo, forse la conduzione di Bianca Guaccero non è apprezzata? Sicuramente lui non la ama più…



