Giovanni Ciacci vs Rodrigo Alves/ “Vuole diventare donna? Sento puzza di bufala!”

È da qualche giorno che circola sul web la notizia della sorprendente decisione di Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken Umano, che oltre ad aver fatto outing avrebbe anche deciso di cambiare sesso. “Voglio diventare donna. Mi farò rimuovere anche i genitali, tutto” avrebbe dunque dichiarato. Molteplici le reazioni del web, molte critiche e qualcuna anche di sospetto. È il caso di Giovanni Ciacci che su Instagram ha deciso di esprimere il suo pensiero a riguardo.

Giovanni Ciacci sospetta di Rodrigo Alves: “Cambio di genere? Sento puzza di bufala”

Ripostando lo screen dell’articolo di Dagospia sull’annuncio di Rodrigo Alves, Ciacci ha poi scritto: “Sento un forte odore di bufala. – ammette subito il noto opinionista di Barbara D’Urso, che poi aggiunge – Spero di sbagliarmi i rispetto di tutte le persone che affrontano un percorso lungo, difficile, doloroso e importante…” Il pensiero di Ciacci è, in effetti, anche quello di alcuni utenti del web. Non manca chi crede che si tratti di una trovata pubblicitaria: “L’ennesimo stratagemma per far parlare di se e tornare nel salotto della D’Urso”, scrive qualcuno. Non ci resta che scoprire come procederà questa vicenda.

