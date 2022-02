Giovanni Civitillo, moglie Amadeus/ Sempre in prima fila, il ballo con Cremonini

Giovanna Civitillo: il ballo con Cesare Cremonini

Giovanna Civitillo è al fianco di Amadeus da quasi 20 anni e in questi giorni è sempre seduta in prima fila al teatro Ariston per fare il tifo per il marito per il terzo anno consecutivo al timone del Festival di Sanremo 2022. Ieri sera Giovanna è stata protagonista di un ballo con l’ospite musicale della serata, Cesare Cremonini. Il cantante bolognese mentre cantava “50 special” è sceso dal palco e si è avvicinato alla moglie di Amadeus, che si è subita scatenata insieme a lui sulle note del suo grande successo. Il momento non è certo passato inosservato al popolo del web: “Ama che ha invitato Cremonini perché in realtà doveva farsi perdonare da Giovanna per aver accettato per la terza volta la conduzione”, “Giovanna e Amadeus living the dream di cantare e ballare 50 special con Mr. Cremonini in persona” e “Cesare Cremonini e Giovanna Civitillo come Vincent Vega e Mia Wallace”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

SANREMO 2022/ Cari Amadeus e Fiorello, che delusione aver insultato così Luigi Tenco

Giovanna Civitillo: da 20 anni al fianco di Amadeus

Al termine della lunga serata Amadeus e Giovanna Civitillo si sono presi un momento di tranquillità insieme: alle 3 di notte sono andati a fare un passeggiata con la loro cagnolina Kira, come testimoniato dalla loro storie su Instagram. Giovanna, 44 anni, e Amadues, 59 anni sono ancora insuperabili dopo vent’anni insieme. E pensare che quando si sono messi insieme nessuno avrebbe scommesso sulla durata: quando si sono conosciuti lei aveva venticinque anni, lui ne aveva quaranta ed era separato da tre. Lo scorso 19 gennaio il figlio José Alberto, chiamato così in onore di Mourinho ex allenatore dell’Inter, ha compiuto 13 anni. Giovanna e Amadues si sono sposati a luglio 2009 con rito civili e dieci anni dopo, ottenuto l’annullamento del primo matrimonio del conduttore, si sono sposati in chiesa a Roma.

LEGGI ANCHE:

SANREMO 2022/ Le pagelle e le "punte di diamante" indietro nella classificaAmadeus, video gaffe caffè a Sanremo 2022/ Cade e poi "Meno male che è finto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA