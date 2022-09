Giovanni, concorrente Bake Off Italia 2022/ “Ho sempre avuto una passione per i dolci”

Giovanni, chi è l’aspirante pasticcere di Bake Off Italia 2022

Giovanni è tra i concorrenti di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce della TV condotto con grande successo da Benedetta Parodi. Per la decima edizione del programma televisivo in partenza da venerdì 2 settembre 2022 tante le novità: a cominciare dalla location, ma anche dall’arrivo di un nuovo giudice Tommaso Puglia chiamato a sostituire il ruolo di Clelia D’Onofrio. Tra i concorrenti e aspiranti pasticceri di questa decima edizione c’è anche Giovanni, 26 anni che proviene da Specchia, piccolo paese della provincia di Lecce. Il ragazzo studia ingegneria gestionale, ma da sempre sogna di aprire una sua azienda dolciaria.

Bake Off Italia 2022, 1a puntata/ Diretta, eliminato e concorrenti: esordio con colpo di scena!

Nato e cresciuto in una famiglia di buongustai, Giovanni è molto apprezzato per la sua arte culinaria. Tra le sue passioni non solo i dolci, visto che è un patito di serie tv e moda in cui spende quasi tutti i suoi risparmi. La pasticceria è però la sua casa e il suo mondo, quel posto in cui è capace attraverso i suoi dolci a creare momenti da condividere con le persone a cui vuole bene.

Chiara, concorrente Bake Off Italia 2022/ "La pasticceria è condivisione"

Bake Off Italia 2022, conosciamo meglio il concorrente Giovanni

Ma chi è Giovanni, nuovo concorrente di Bake Off Italia 2022? Ecco cosa ha raccontato nel video di presentazione: “mi chiamo Giovanni, ho 26 anni e vengo da Specchio, un piccolo borgo in provincia di Lecce. Sono uno studente di ingegneria gestionale all’Università di Parma. Il mondo aziendale mi ha sempre affascinato, infatti, vorrei uscire questa mia passione con il desiderio di aprire un’azienda di dolci. In famiglia siamo in 5, sono tutti dei buongustai e non ho ricevuto grandi critiche sui miei dolci. Mio padre dice di dedicare più tempo allo studio”.

Alessio, concorrente Bake Off Italia 2022/ "La pasticceria per me è casa"

Parlando di dolci e pasticceria ha rivelato: “ho sempre avuto una passione per i dolci, ma cucinare con mia madre è sempre stato impossibile visto che cerca di controllare ogni cosa. Ho cominciato a dedicarmi alla pasticceria da quando sono andato a vivere da solo per l’università”. Infine ha detto: “la pasticceria per me è casa, attraverso i dolci riesco a creare dei momenti da passare con i miei amici, ma soprattutto con la mia famiglia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA