Giovanni Conversano/ Attacco a Serena Enardu? “Tre cose non possono essere nascoste”

Giovanni Conversano lancia un’altra frecciatina via social a Serena Enardu? Il sospetto sorge dall’ultimo post che ha condiviso l’ex calciatore e corteggiatore di Uomini e Donne. «Tre cose non possono essere nascoste a lungo: il sole, la luna e la verità», ha scritto su Instagram. A cosa si riferisce? Si tratta di una velata risposta all’ex, che attualmente è protagonista a Temptations Island Vip col fidanzato Pago? Proprio stasera la coppia si confronterà al falò, quindi deciderà se uscire insieme dal reality o tornare a casa separatamente. I maliziosi ipotizzano che possa essere anche una replica a Elga, sorella gemella di Serena Enardu. Nei giorni scorsi ha infatti rivelato di aver querelato Giovanni Conversano dopo l’attacco di quest’ultimo. In occasione delle precedenti puntate aveva colto l’occasione per criticare l’ex, rea di non rendere felice il suo attuale compagno. E in molti hanno visto in questo un riferimento alla fine della loro storia. C’è dunque ancora qualcosa di irrisolto tra i due.

GIOVANNI CONVERSANO CONTRO SERENA ENARDU: I PRECEDENTI…

Dal canto loro Serena Enardu e la sorella gemella Elga non hanno replicato sui social. Intanto montano i commenti sotto il post di Giovanni Conversano che le tirano in ballo, soprattutto l’ex. «Bravo Giovanni, un bel messaggio per chi vuol capire. Mi piace molto fine», ha scritto un utente. «Chi vuole intendere intenda», ha scritto un altro. Evidente comunque il cambiamento di rotta di Giovanni Conversano, meno esplicito negli attacchi. Il tenore è diverso da quella polemica lettera a Di Più, in cui scrisse: «Mi facesti passare per l’uomo che non sono, che manca di rispetto alla donna che dice di amare». Non le perdona il fatto di averlo fatto passare per quello che non è. «Serena, passai momenti drammatici per colpa tua. Mia madre, cui ti avevo presentato, per settimane non mi rivolse la parola». E poi aggiunse: «Io so che nella vita tutto torna. Serena, sei una donna capace di far soffrire». E colse l’occasione per ribadire che non è mai stato l’uomo che lei ha descritto. Chissà se una volta terminato il reality Serena Enardu vorrà replicare direttamente…





