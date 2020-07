Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, secondo figlio in arrivo/ “La famiglia cresce”

Secondo figlio in arrivo per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. Gia genitori del piccolo Enea che oggi ha tre anni, l’ex tronista di Uomini e Donne e la compagna hanno annunciato di essere in attesa del secondo bambino. “Siamo immensamente felici di annunciarvi finalmente che siamo in amore già da un po’. La nostra famiglia sta crescendo insieme al nostro amore e ad Enea che presto sarà il fratellino maggiore di casa Conversano Pezzaioli”, ha scritto la bellissima Giada pubblicando una foto di famiglia scattata al mare. Giovanni Conversano, invece, ha confermato la notizia non rinunciando al suo spirito goliardico. “La quarantena ha dato i suoi frutti. Abbiamo riscoperto la vita. Che siano uno o due non ha importanza. L’amore non ha limiti”, ha scritto l’ex tronista su Instagram.



GIOVANNI CONVERSANO E GIADA PEZZAIOLI: GEMELLI IN ARRIVO?

Prima dell’annuncio social, Giovanni Conversano aveva svelato la seconda gravidanza della compagna Giada Pezzaioli in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più svelando anche come ci sia la possibilità che Enea si ritrovi improvvisamente con due fratellini più piccoli. “La mia compagna è al secondo mese di gravidanza. Secondo i medici, è probabile che potrebbero essere gemelli”, ha raccontato l’ex tronista che non nasconde la felicità per la dolce notizia. La coppia, dunque, sta per allargare la famiglia. Il matrimonio, dunque, può attendere? A quanto pare sì. Per ora, Giada e Giovanni sono concentrati sulla gravidanza che porterà nuova vita nella famiglia Conversano-Pezzaioli.





