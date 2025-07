Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono diventati marito e moglie: il video e i dettagli del matrimonio dell'ex di Uomini e Donne

Un altro celebre e amato volto di Uomini e Donne è convolato a nozze: parliamo di Giovanni Conversano, ex tronista del dating show di Maria De Filippi che da anni è legato alla bellissima Giada Pezzaioli. Ed è proprio lei la sua sposa: la coppia si è detta ufficialmente ‘sì’ davanti a parenti e ad amici, dopo ben 15 anni insieme e due figli. I due sono infatti già genitori di due bambini: Enea, nato nel 2017, e Ambra, nata nel 2021.

Anche loro erano ovviamente presenti al lieto evento, celebratosi alla Basilica di Santa Croce e poi proseguito tra festeggiamenti e fuochi d’artificio in una magica location immersa nel verde. “Il nostro sogno diventato realtà. 25/07/2025”, ha scritto Giada a corredo di un video pubblicato su Instagram che la vede in abito da sposa, poco prima di raggiungere il suo futuro marito in chiesa.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, da Uomini e Donne al loro matrimonio

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli hanno così coronato il loro sogno d’amore dopo più di un decennio insieme. I fan storici di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il percorso di lui nel dating show di Maria De Filippi, a cui Giovanni partecipò prima in qualità di corteggiatore di Serena Enardu. Lei, però, non lo scelse, pur provando per lui dei sentimenti forti. Quando però Maria gli diede il trono, Serena tornò in studio, questa volta per portarlo via con sé e così fu. I due uscirono insieme da Uomini e Donne ma la loro relazione non ebbe lunga durata. Le loro strade si divisero: Giovanni, qualche tempo dopo, incontrò Giada e se ne innamorò; Serena, invece, ha poi incontrato Pago, il celebre cantante con il quale ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore.

