Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli/ Video: “Votate la mia fidanzata a Miss Italia”

Giovanni Conversano torna sui social per lasciare un piccolo appello a tutti i suoi follower. La sua compagna, Giada Pezzaioli, è tra le finaliste che domani, venerdì 6 settembre, si contenderanno la finale di Miss Italia 2019; per questo motivo ha pensato bene di sfruttare la sua popolarità per sostenerla e, con una serie di filmati su Instagram, ha chiesto agli oltre 100 mila follower, che ogni giorno seguono il suo profilo, di votarla. Ecco le sue parole: “Questa volta sono io a chiedere un aiuto a voi, quello di votare Giada Pezzaioli – chiede Giovanni Conversano – la mia compagna, la mia fidanzata, colei che mi ha dato l’opportunità di diventare padre. E allora votiamo una mamma – aggiunge l’ex tronista – perché rappresenta un po’ tutte quelle mamme, tutte quelle donne che hanno anteposto la famiglia alla loro vita, alla loro soddisfazione personale e lei – aggiunge Conversano – ha fatto proprio questo”.

Giovanni conversano: “Giada Pezzaioli? È come se unisse l’Italia”

Secondo Giovanni Conversano, i motivi per votare la sua compagna e sostenerla nella sua scalata a Miss Italia 2019 sono molteplici. Tanto per cominciare, Giada Pezzaioli è una donna che fino a oggi, nonostante la giovane età, ha scelto di dedicare parte della sua vita alla famiglia: “ha fatto proprio questo – spiega Conversano nella lunga clip condivisa su Instagram – prima si è realizzata con la famiglia e dopo ha deciso di intraprendere un percorso che possa caratterizzarla lavorativamente”. Ma non solo: Tra i tanti motivi, anche le sue origini nordiche, che unite alla sua attuale residenza in Salento, fanno di lei la persona giusta per rappresentare la bellezza del nostro paese: “È di Montichiari – precisa infatti l’ex tronista – della provincia di Brescia, ma vive da 10 anni nel Salento” e per questo “è come se unisse l’Italia”. Ma per sostenerla, Conversano ha scelto di affidarsi anche a un hashtag, #votiamounabellapersona, creato appositamente per sostenere mediaticamente il suo percorso: “è quello che la rappresenta di più – spiega l’ex protagonista del trono classico – al di là della bellezza esteriore, Giada è una bella persona”.

Il video di Giovanni Conversano su Instagram

