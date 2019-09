Giovanni Conversano ex fidanzato Serena Enardu/ “Basta con questa storia”, ora nuova vita con Gaia Pedrazzoli

Giovanni Conversano: “Serena Enardu? Basta con questa storia”

Fra passato e presente, Giovanni Conversano ha fatto parecchia strada in fatto amoroso dai tempi d’oro a Uomini e Donne, dove ha militato nell’edizione 2007-2008 in qualità di tronista. L’ex storico di Serena Enardu ha tenuto impegnate le pagine dei social per lungo tempo, per poi sparire dai riflettori mediatici e soprattutto della televisione che ha contribuito a renderlo popolare. La Enardu sarà invece fra i protagonisti di Temptation Island Vip che debutterà su Canale 5 nella prima serata di oggi, lunedì 9 settembre 2019, per via della sua relazione in corso con il cantautore Pago. Anche Conversano però ha ritrovato l’amore in seguito all’inaspettata rottura con Serena, a distanza di dieci anni da quel triste evento. “Basta con questa storia”, specifica su Instagram in questi giorni infastidito da chi ha scelto di attaccarlo per alcune dichiarazioni fatte sulla Enardu e l’attuale fidanzata, Giada Pezzaioli. Nessun rancore nei confronti dell’ex, anche se con il senno di poi è sicuro che “non fu amore. Non puoi innamorarti di una ragazza vedendola mezz’ora al giorno”, ha rivelato infatti al settimanale Dipiu, aggiungendo anche di credere che la loro relazione all’epoca sia sbocciata più che altro per interessi economici. “Non c’erano affinità caratteriali e non c’erano obbiettivi in comune”, aggiunge specificando anche di nutrire comunque del rispetto nei confronti di Serena.

Giovanni Conversano, la nuova compagna Gaia Pedrazzoli

Miss Italia 2019 ha permesso a Giovanni Conversano di ritornare a parlare di sè, grazie alla partecipazione della compagna Gaia Pedrazzoli nell’edizione di quest’anno. L’ex tronista di Uomini e Donne , corteggiato all’epoca anche da Serena Enardu, è convinto di essere cambiato molto negli ultimi dieci anni e di aver capito finalmente non solo che tipo di uomo sia, ma anche cosa rappresenti per lui l’amore. “La depressione è sempre in agguato”, ha svelato di recente nella sua intervista, confessando anche di aver chiuso i ponti della mondanità in seguito alla rottura con la Enardu. Anche se è papà di Enea da due anni, il piccolo nato dalla sua relazione con Giada, e presto avanzerà verso l’altare per diventare il marito della concorrente della kermesse italiana. “Quello che ero un tempo ora è soltato un ricordo”, afferma al settimanale Nuovo. Adesso le cose sono cambiate, il periodo del tronista è terminato. “Non è un’etichetta facile da scollarsi”, aggiunge anche riferendosi alle difficoltà incontrate adesso nel lavoro, per via di quella decisione del passato. “Anche se appena capiscono che sono un professionista, i contratti li firmiamio!”, conclude.

