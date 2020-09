Giovanni Conversano/ L’attesa per il secondo figlio: “Il 18 sapremo il sesso”

Giovanni Conversano sta vivendo una pagina di vita davvero felice. Durante la quarantena, lui e la compagna Giada Pezzaioli hanno annunciato il lieto evento: presto saranno di nuovo genitori. L’ex volto di Uomini e Donne, che in passato ha avuto una love story con Serena Enardu, sembra aver persino abbandonato la vena polemica che ha contraddistinto molte delle sue ospitate in tv. “E siamo al quinto mese”, scrive infatti sui social, “il 18 settembre sapremo se sarà un maschietto o una femminuccia”. Un altro lieto annuncio quindi, ma che è stato sufficiente perchè gli haters si scatenassero ancora una volta fra i commenti. “Immagino che lo sapremo in qualche programma di Barbara d’Urso con tanto di ecografia in diretta”, scrive qualcuno su Instagram. Questa volta però non è stato Conversano a rispondere, ma Giada: “Noi lo sappiamo già, magari lo scoprirai tu in diretta”. Peccato che le sue parole siano servite solo per alimentare le polemiche: “Allora era meglio dire ‘il 18 saprete’ e non ‘sapremo’, dal momento che voi lo sapete già e volete darne notizia dalla d’Urso. E magari fare finta che neanche lo sapevate”. Clicca qui per guardare la foto di Giovanni Conversano e leggere i commenti. Nemmeno a farlo apposta, Giovanni Conversano sarà uno degli ospiti che vedremo a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Ci dirà qualcosa di più sul nascituro oppure preferirà parlare solo della gravidanza ancora in corso?

GIOVANNI CONVERSANO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER IL FIGLIO ENEA

Primo giorno di scuola per Giovanni Conversano o meglio per il figlio Enea. Vestito di tutto punto e con lo zainetto sulle spalle, il piccolo viene immortalato nelle Stories del papà, poco prima di lasciare casa per raggiungere l’istituto. “Primo giorno di scuola per Enea”, scrive in un’altra Storia, “è più difficile per il suo papà”. Da quanto ci viene mostrato, è stata la mamma Giada Pezzaioli ad accompagnare il piccolo a scuola, mentre Giovanni è rimasto a casa. Nozze rimandate invece fra i due fidanzati. La coppia aveva scelto di procedere con il matrimonio questa estate, ma poi qualcosa è andato sorto. Naturalmente la ‘colpa’ dello slittamento è da ricercare nell’emergenza sanitaria. “Ora voglio dare precedenza alla gravidanza”, ha detto Conversano poco tempo fa a Uomini e Donne Magazine, “quindi ci sposeremo nel 2022”. L’anello spuntato al dito di Giada quindi non è da attribuire alle nozze imminenti, ma alla nascita del secondo figlio.



