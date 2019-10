Giovanni Conversano “Lory Del Santo? Nessun bacio”/ Fiordelmondo: “Bugia, io c’ero!”

“Giovanni Conversano mi ha teso una trappola”, queste le parole con le quali Lory Del Santo ha ammesso a Pomeriggio 5 di non aver mai tradito il suo ex Rocco Pietrantonio. Per arrivare alla verità di questa intricata vicenda, oggi Giovanni Conversano è in studio a Pomeriggio 5, così come Lory e Rocco Pietrantonio. L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo la Del Santo, avrebbe organizzato tutta la magagna con tanto di paparazzo per creare la notizia e avere visibilità. Giovanni però fa la sua precisazione: “Io invitai a cena Lory, che allora era fidanzata con Rocco. Poi abbiamo trascorso una serata piacevole… Lei scappava, stava scappando in un vialetto… poi sono passati 10 anni non posso ricordare tutto. Tra noi non è successo nulla però. Il bacio? Era soltanto sulla guancia!”

Alan Fiordelmondo sbugiarda Giovanni Conversano a Pomeriggio 5

Rocco Pietrantonio però non crede affatto alla versione di Giovanni Conversano, così come a non crederci è Biagio D’Anelli. Il colpo di scena arriva però con Alan Fiordelmondo. Il paparazzo è ospite di Barbara d’Urso e ammette che era presente al tempo di quella fatidica cena tra Giovanni e Lory e ha visto tutto. Così manda in frantumi tutta la versione di Del Santo e Conversano:m “È stata una serata romantica e c’è stato un bacio autentico! Anzi, non è stato l’unico bacio e le foto parlano chiaro! Dopo sono andati insieme in una stanza. Ho foto e video e non mentono” ammette il noto paparazzo. Versione confermata in studio anche da altri professionisti. Il bacio, dunque, c’è stato!

© RIPRODUZIONE RISERVATA