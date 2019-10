Giovanni Conversano/ Nozze con Giada Pezzaioli? “Ho capito perché non ha detto sì”

A Vieni Da Me, Giada Pezzaioli, reduce dall’emozionante avventura a Miss Italia, parla del rapporto con Giovanni Conversano. Dopo il silenzio degli ultimi giorni, l’ex tronista ha deciso di replicare e dire la sua su quanto accaduto. Prima, però, Giada spiega le motivazioni della sua non risposta alla proposta di nozze. “Dopo 9 anni di fidanzamento, io ho sempre immaginato che prima o poi, al momento della proposta, sarebbe stato molto romantico, lo immaginavo diversamente. – ammette la Pezzaioli ad una curiosa Caterina Balivo, e continua – Lasciando anche perdere l’anello, io immaginavo una proposta più intima. Mi dispiace comunque di aver reagito così”. Ma ecco la replica di Giovanni. In un video inviato a Vieni da Me, Conversano ammette di aver capito il perché del suo no: “Ti amo tanto e la mia proposta rimane valida!”

GIADA PEZZAIOLI E GIOVANNI CONVERSANO: LE NOZZE CI SARANNO?

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli stanno insieme da molti anni e hanno insieme un figlio, Enea, eppure la Pezzaioli ammette che il loro rapporto è stato ricco di difficoltà. “Quando io ho conosciuto Giovanni lui era in una fase in cui le serate già stavano calando. – ammette la Miss – Per me lui è sempre stato Giovanni e non un personaggio televisivo. Io ho avuto la possibilità di conoscere l’uomo, la persona. Ti dico la verità, io non ero neppure tanto dispiaciuta del fatto che le luci della ribalta si stessero spegnendo, anche perché spesso in tv veniva fuori una persona che non era il mio Giovanni.”Per Giada, d’altronde, l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva bisogno del successo televisivo per sfondare nella vita. “Lui è un ragazzo però con mille capacità, è uno che si è laureato con 110 e lode quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato un’agenzia tutta nostra.” ha ancora ammesso Giada Pezzaioli a Vieni da Me.

