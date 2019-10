Giovanni Conversano/ “Serena Enardu? Dopo nove anni tutti i nodi…”

La partecipazione di Serena Enardu a Temptation Island Vip ha messo in crisi un po’ tutti e, soprattutto, ha spinto Giovanni Conversano a dire la sua sui social proprio in relazione all’avventura della sua ex. Lei e Pago sono entrati nel villaggio e subito dopo, qualche minuto, Serena era già pronta a piangere per quello che è il loro rapporto e per come sia fermo al palo ormai già da un paio di anni. Le sue parole hanno subito ferito il suo compagno che se in un primo momento le ha dato ragione, in un secondo non ha più gradito quello che è successo e quello che lei ha fatto e detto nel villaggio in queste settimane. Ad andare contro Serena ci ha pensato anche il suo ex, Giovanni Conversano che ha usato i social per inveire contro di lei accusandola di essere falsa ma anche di non rendere felice il proprio uomo lasciando pensare che è proprio questo quello che è successo in passato.

GIOVANNI CONVERSANO VS SERENA ENARDU

In una serie di video postati sui social nei giorni scorsi, Giovanni Conversano ha subito lanciato la sua accusa a Serena: “Dopo tanti anni, circa nove, tutti i nodi vengono al pettine. Quando mi chiedevate: ‘Cosa pensi?’ Io penso che lei sia quel che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva. Io lo sapevo, motivo per il quale fuori, via”. L’imprenditore salentino non ha dubbi a riguardo e continua nel dire che per lei qualsiasi cosa vada bene “l’importante è che respirino… e che sia di carne!”, ha aggiunto. Poi il suo attacco continua lasciando intendere che addirittura prova un po’ di pena per Pago che, dal canto suo, potrebbe essere innocente perché, a contrario di lui, non si è accorto della mela marcia: “Poi subentra la pena e io mi fermo qui, solo io potevo darle pane per i suoi denti, nei denti”. Gli attacci di Giovanni Conversano hanno subito indispettito la gemella Elga che ha subito gridato allo scandalo e alla denuncia: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole”. Giovanni Conversano è pronto a capire fino a dove si spingerà Serena e questa sera, durante il week end da sogno, molto potrebbe cambiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA