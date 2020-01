Giovanni Conversano “Serena Enardu malata di visibilità”/ “Voglio parlare con Pago..”

Dopo l’attacco social arrivato nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano continua ad accusare la sua ex Serena Enardu. Lo fa nel corso dell’ospitata a Pomeriggio 5, dove spiega a Barbara D’Urso il perché di questi suoi attacchi continui. “Quando ho scritto qual messaggio volevo fare un in bocca al lupo.. su cesso… ci andiamo tutti una volta al giorno…” dichiara, con riferimento al post scritto proprio poche ore fa. Così continua “Voleva essere un augurio. Lei mi ha dipinto in passato sempre come un mostro con la presunzione di aver fatto chissà che cosa e si sta rivelando ora per quello che è. Io ho fatto fatica a ripulire negli anni la mia immagine”, sbotta l’ex tronista di Uomini e Donne.

Giovanni Conversano Vs Serena Enardu: “Malata di visibilità!”

Giovanni Conversano ricorda di quando lei lo accusò di averla tradita “Ma non è vero” sottolinea a Pomeriggio 5. A questo punto lancia un appello: “Vorrei parlare con Pago, sono solidale con lui che è un uomo innamorato e sta cercando di venir fuori. Lei si propone ora, al Grande Fratello, e non chiarisce a casa dopo 7 mesi durante i quali avrebbe potuto farlo.” Per questo Conversano ritiene che “Lui è una vittima, Serena è solo malata di visibilità. – così racconta – Anche quando voleva lasciare me chiamò una giornalista per annunciarlo. Io neanche lo sapevo ancora”. Accuse pensanti quelle di Giovanni Conversano per la sua ex fidanzata a Pomeriggio 5 che sicuramente troveranno a breve la replica di Serena o della sorella Elga Enardu. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA