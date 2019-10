Giovanni Conversano/ “Serena Enardu? Sensibile agli uomini palestrati…”

Giovanni Conversano continua a parlare della sua ex fidanzata Serena Enardu. Nonostante siano passati moltissimi anni, dopo l’ultima edizione di Temptation Island Vip, il pugliese ha espresso la sua opinione spesso e volentieri, rilasciando anche dei commenti poco carini. Sono passati 12 anni ormai da quel famoso trono con protagonista la sarda, alle prese con il suo amore per il ragazzo dai capelli lunghi, un po’ “coatto” e silenzioso. Dopo il falò di confronto che l’ha vista protagonista con Pago, il conduttore ha nuovamente espresso il suo parere. Prima ha riaperto le danze su Instagram: “Chi nasce tondo non può morire quadrato” e poi ha specificato alcuni dettagli raggiunto da FanPage. “Il post di ieri sera non era riferito a Pago e Serena Enardu, me ne sono stati attribuiti altri ma ho lasciato correre. In altri casi mi è capitato di commentare quanto è accaduto a Temptation Island Vip ma è normale: chi partecipa all’Isola delle tentazioni non va a Matrix o a Porta a Porta. Conosce il format ed è consapevole di esporsi a certi tipi di utenti, com’è consapevole di quanto può accadere”.

Giovanni Conversano parla (ancora) di Serena Enardu

Giovanni Conversano è molto attivo su Instagram e, proprio con le sue dichiarazioni, aveva quasi lasciato intendere che Serena Enardu l’avesse tradito durante la loro relazione d’amore. Lui quindi, ne approfitta per chiarire le cose: “Non ho mai detto che Serena Enardu mi ha tradito, era lei che lo diceva di me, mentendo. Non l’ho mai tradita e non ho mai rivelato il motivo che ci ha spinto a lasciarci perché mi ritengo un uomo. Lei si è sempre professata una santa, io mi sono assunto le mie responsabilità. Ci siamo conosciuti a Uomini e Donne ed eravamo lì per lo stesso motivo. Tra l’altro, quando mi ha lasciato lo ha comunicato prima ai giornali, una modalità che trovo di una scorrettezza incredibile. Eppure ogni colpa è ricaduta su di me. Mi fa piacere che 12 anni dopo le cose siano andate come sono andate, così anche gli spettatori hanno avuto modo di capire”. Conversano poi rivela di non essere sorpreso dall’atteggiamento della sua ex: “Era così 12 anni fa e l’ho ritrovata così. Pago è stato un signore, è un uomo innamorato. Alessandro le piace, Serena è sempre stata sensibile agli uomini palestrati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA