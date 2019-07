Giovanni Conversano: “sposo la mia compagna Giada”/ “Non c’è ancora la data, ma…”

Giovanni Conversano, da quando ha incontrato la sua compagna Giada Pezzaioli, ha trovato l’amore della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è sempre più innamorato della sua Giada che gli ha donato la cosa più preziosa, il figlio Enea che ha da poco compiuto due anni. Dopo nove anni di vita insieme e un figlio, così, Giovanni e Giada cominciano a pensare seriamente al matrimonio. “Negli ultimi mesi, il pensiero di sposarci è diventato sempre più frequente” – confida Giovanni al settimanale Nuovo – “io e Giada non abbiamo fissato una data della cerimonia nuziale, ma una cosa è certa: sarà nostro figlio Enea a portare le fedi all’altare”. Conversano, dunque, non ha dubbi: follemente innamorato della sua famiglia, non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì.

GIOVANNI CONVERSANO E GIADA PEZZAIOLI: NOZZE E SECONDO FIGLIO?

Sembrano passati anni da quando Giovanni Conversano era il beniamino del pubblico di Uomini e Donne. Oggi, invece, Giovanni è un uomo innamorato della compagna e del figlio Enea che, da quando è nato, gli ha stravolto in positivo la vita. “Mio figlio per me è tutto e io sono un papà amorevole e presente. Di notte, Enea dorme ancora nel lettone tra me e Giada perchè vogliamo stargli accanto più tempo possibile” – confessa Giovanni che non nega di voler allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina ad Enea – “abbiamo in progetto di allargare la famiglia perchè pensiamo che non sia giusto che lui rimanga da solo”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA