Giovanni Conversano vs Serena Enardu/ “Corna sono indelebili, famiglia non si tocca”

Continua la querelle a distanza fra Serena Enardu, fidanzata di Pago e concorrente del Grande Fratello Vip, nonché Giovanni Conversano. Come ricorda Gossipetv, non tutti forse sanno che Giovanni e Serena hanno avuto una storia tanto tempo, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Dopo il dating show è scoppiato l’amore, che però è durato poco ed è terminato non senza problemi. I due, infatti, hanno continuato a punzecchiarsi a distanza di anni, fra interviste e post social, e pare che questa “tradizione” continui ancora oggi. E’ Conversano a ri-attualizzare la querelle, e lo ha fatto in concomitanza con la diretta del Gf Vip 4 di ieri. Serena è stata fra le grandi protagoniste della serata, visto che il fratello di Pago, Pedro, è entrato nella casa mettendo in guardia il suo caro sul fatto che Serena abbia messo un paio di like ad Alessandro, il famoso tentatore di Temptation Island nonché il motivo che aveva portato alla rottura della storica coppia.

GIOVANNI CONVERSANO VS SERENA ENARDU: “LA FAMIGLIA NON SI TOCCA, OVVIAMENTE…”

Assistendo alla diretta di Canale 5, Conversano ha scritto sui social: “La caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre. Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici”. Nessun riferimento a Serena, ma è palese il fatto che Giovanni punti il dito contro la concorrente del Gf Vip. “Segui sempre le tre R – prosegue – rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni. Non contare ogni giorno che passa per ciò che raccogli, ma contalo per ciò che semini”. E facendo riferimento proprio all’ingresso di Pedro, Conversano ha sferrato l’ultimo attacco, forse quello più pesante: “La famiglia non si tocca… Ovviamente per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia…”. Ovviamente la Enardu non potrà rispondere alle frecciatine del suo ex, ma siamo certi che quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip andrà a rivedersi tutti i post dello stesso, in attesa di una nuova lite social…

