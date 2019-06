Giovanni delle Bande Nere/ Su Rete 4 il film con Vittorio Gassmann (12 giugno 2019)

Giovanni delle Bande Nere va in onda oggi, mercoledì 12 giugno, su Rete 4 vede in programmazione alle 16:50. Ci troviamo di fronte ad una delle migliori produzioni italiane, risalente al 1956, dove sotto la regia di Sergio Grieco, Vittorio Gassmann e Constance Smith ci regalano un’interpretazione straordinaria; il cast è completato da altri nomi di rilievo come Anna Maria Ferrero, Gérard Landry e Philippe Hersent. Il soggetto è ispirato dall’omonimo romanzo di Luigi Capranica e gode dell’ottima sceneggiatura di Alessandro Continenza, Italo De Tuddo e Carlo Veo. Ottima anche la fotografia di Alvaro Mancori e Memmo Guglielmo così come la colonna sonora di Roberto Nicolosi. Nonostante ciò la critica non ha fornito dei giudizi particolarmente positivi sulla pellicola, giudicandola un mix troppo spinto di storia e fumetto.

Giovanni delle Bande Nere, la trama del film

La trama di Giovanni delle Bande Nere risulta particolarmente avvincente e riprende per molti versi quanto indicato nel romanzo d’ispirazione. Giovanni de’ Medici, interpretato da un superbo Vittorio Gassmann, viene chiamato delle Bande Nere in quanto risulta particolarmente abile a far muovere gli eserciti con il favore delle tenebre e con i gli uomini che disponevano di armature scure, si trova impegnato in una battaglia prima contro le armate francesi di Francesco I e successivamente contro i lanzichenecchi di Carlo V. Nel corso di queste battaglie conosce una ragazza di nome Anna, interpretata da Anna Maria Ferrero, e se ne innamora perdutamente senza però rivelarle la sua reale identità. Successivamente però Anna scopre la verità e decide di rifugiarsi all’interno di un convento in quanto ritiene Giovanni esecutore e responsabile della morte dei suoi genitori. Anna però viene a sapere che Giovanni è stato ferito in maniera grave durante lo svolgimento di una battaglia e ciò le fa cambiare idea sull’uomo e decide quindi di raggiungerlo per perdonarlo e comunicargli il suo amore. Il messaggio fornito dal film è ovviamente quello che un sentimento forte e bellissimo come l’amore difficilmente riesce ad essere controllato.

