GIOVANNI DI GIANFRANCESCO, COMPAGNO MANUELA ARCURI/ “Ci sposeremo, vorrei…”

Giovanni Di Francesco e Manuela Arcuri stanno insieme da 10 anni e hanno un figlio, Mattia, di sei anni. La coppia, però, non ha ancora fatto il grande passo del matrimonio che, tuttavia, l’attrice non esclude di fare in futuro. “All’inizio ci abbiamo pensato, poi abbiamo dato la priorità al figlio. Per noi, per me soprattutto, la cosa più importante era avere Mattia. Quindi ci siamo impegnati ad avere il nostro bimbo. Poi, quando è nato, siamo stati presi da altre cose, però, non escludo le nozze perché è uno dei miei sogni. Essendo una donna, vorrei che fosse uno dei giorni più belli della mia vita. Indossare un abito meraviglioso, fare una grande festa con parenti, amici, con le persone che ci vogliono bene. E’ comunque nei nostri progetti. Non è una cosa imminente, ma lo faremo”, ha confessato la Arcuri ai microfoni di Vieni da me (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MANUELA ARCURI: “GIOVANNI DI GIANFRANCESCO AMA ME, NON IL MIO PERSONAGGIO”

Manuela Arcuri ultimamente ha messo da parte la tv ma oggi tornerà ospite a Vieni da Me per parlare della sua quarantena e della sua vita da mamma senza lasciare da parte il fatto che proprio il suo compagno, Giovanni Di Gianfrancesco, le ha cambiato la vita. Nonostante i loro dieci anni insieme, su di lui non si sa molto se non che è alla soglia dei suoi 43 anni e che non ama i riflettori visto che nella vita fa tutt’altro lavoro, ovvero l’imprenditore edile e che molto spesso per questo è fuori dall’Italia per lavoro. Manuela Arcuri e e Giovanni Di Gianfrancesco stanno insieme da 2010 e si sono conosciuti grazie a degli amici in comune. Proprio grazie a loro hanno capito di avere molto in comune visto che hanno la stessa età, vengono dalla stessa provincia, quella romana, e si sono subito capiti, sin dal primo sguardo.

TANTI PUNTI COMUNI E MATTIA A TENERLI INSIEME

A quanto pare i due hanno avuto altro per la testa in questi anni e, soprattutto, dal 2014 si sono dedicati al loro piccolo Mattia che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi primi sei anni. Giovanni Di Gianfrancesco non ha ancora sposato la bella Manuela Arcuri e questa non sembra proprio una loro priorità al momento ma la cosa certa è che a far impazzire la showgirl è stato il suo modo di approcciarsi a lei: “Giovanni si è innamorato di me ma non del personaggio Arcuri. Questa cosa per lei è stata fondamentale per farla innamorare perdutamente di lui”.



