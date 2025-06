Dal 2010 al fianco di Manuela Arcuri c’è Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo. Nel 2014 l’amore tra l’attrice e il manager ha portato alla nascita del loro primo e unico figlio, Mattia, per il quale la mamma ha deciso di mettere da parte la sua carriera, dedicandosi quasi solo esclusivamente alla famiglia. Una grande storia d’amore quella tra il marito di Manuela Arcuri e la showgirl e attrice, che come ha spiegato più volte è stata attratta anche dal fatto che l’imprenditore non fosse per nulla interessato alla sua popolarità. Abituata a uomini che si avvicinavano a lei per ottenere successo e consensi, Manuela è rimasta piacevolmente sorpresa quando ha scoperto che Giovanni non era interessato a far soldi con il suo nome.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati una prima volta a Las Vegas nel 2013 e poi, nel 2022, sono convolati a nozze in Italia, sul lago di bracciano. La attrice ha parlato così del giorno del suo matrimonio con Giovanni: “Un giorno unico ed indimenticabile; forse il più bello della mia vita”. Come ha più volte raccontato l’attrice, il marito fece 40 minuti di ritardo il giorno delle nozze: lei, disperata, pensava che Giovanni avesse cambiato idea, quando in realtà aveva solamente sbagliato strada.

Giovanni Di Gianfrancesco, il marito di Manuela Arcuri, è lontano dal mondo dello spettacolo. L’uomo, infatti, è un noto imprenditore. “Giovanni non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire” ha raccontato la moglie qualche tempo fa, spiegando che anche per questo si è innamorata di lui. L’amore tra i due è esploso nel 2010, quando si sono conosciuti grazie ad un amico in comune che organizzò per loro un appuntamento al buio. Due vite diverse, due caratteri differenti, ma due anime che si sono incontrati e oggi vivono insieme felici.