Giovanni Di Gianfrancesco e Mattia, marito e figlio Manuela Arcuri/ “Presto le nozze”

Giovanni Di Gianfrancesco e Mattia sono marito e figlio di Manuela Arcuri, la bellissima attrice romana di tanti film e fiction di successo. Una storia d’amore bellissima quella nata tra l’imprenditore e l’attrice che non amano molto parlare della loro vita privata e sentimentale. Da sempre al centro del gossip, la Arcuri da quando si è innamorata ed è diventata mamma ha deciso di ridimensionare la sua presenza nel mondo dello spettacolo per dedicarsi al piccolo Mattia e alla sua famiglia. Entrambi molto riservati e discreti, prediligono vivere il loro amore lontano dai riflettori del mondo del gossip. Innamorati più di prima, Giovanni e Manuela non si sono ancora sposati ma non escludono la possibilità di farlo in futuro.

Proprio la Arcuri, ospite del programma “Vieni da me”, parlando del compagno ha detto: “noi all’inizio ci abbiamo pensato, poi abbiamo dato la priorità al figlio, per me soprattutto la cosa più importante era avere Mattia e diventare mamma, quindi ci siamo impegnati ad avere il nostro bimbo. Poi una volta che è nato ovviamente sei presa da mille cose ed è passato in secondo piano però Giovanni Di Gianfrancesco e Mattia non le faremo, perché è uno dei miei sogni”.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono fidanzati nel 2010: tre anni dopo è nato il piccolo Mattia. Un figlio tanto voluto e desiderato da entrambi e in particolare dalla bellissima attrice che ha deciso di prendersi un lungo periodo di pausa dalle scene per dedicarsi proprio al suo angioletto.

“Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto” – ha detto l’attrice che ha proseguito dicendo – “ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

