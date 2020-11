GIOVANNI DI GIANFRANCESCO, FIDANZATO MANUELA ARCURI/ “Il matrimonio? Un sogno…”

È Giovanni Di Gianfrancesco, l’uomo con cui Manuela Arcuri condivide da dieci anni la sua vita privata, da quando cioè ha detto addio al calciatore Francesco Coco per legarsi sentimentalmente all’imprenditore originario di Monterotondo (Roma). Giovanni l’ha resa mamma di Mattia, anche se a oggi non risulta che i due siano convolati a nozze. In un’intervista di qualche tempo fa a Vieni da me, l’attrice di Carabinieri e Il peccato e la vergogna ha dichiarato che il matrimonio rientra comunque tra i loro progetti: “Essendo una donna vorrei che quel giorno fosse uno dei più belli della mia vita”, ha rivelato a Caterina Balivo, “indossare un abito meraviglioso, fare una grande festa con gli amici, i parenti, le persone che ci vogliono bene”.

Giovanni Di Gianfrancesco: il sogno delle nozze con Manuela Arcuri

Di Giovanni Di Gianfrancesco, fidanzato dal 2010 di Manuela Arcuri, non si sa molto, se non che si occupa di edilizia e – dunque – ha ben poco a che fare con il mondo dello spettacolo. La sua unione alla Arcuri non ha comunque aiutato a farlo uscire allo scoperto, anche se – a differenza di altri partner ‘nip’ – lui ha concesso almeno un paio di interviste in cui lo si sente parlare del loro rapporto. Di Gianfrancesco è dunque un tipo piuttosto aperto alle dinamiche professionali che riguardano la sua promessa sposa, e non manca di rendersi protagonista insieme a lei di momenti di condivisione molto carini. Tra le altre cose, Giovanni sembra condividere l’idea di Manuela riguardo alle nozze, descritte da lei come uno dei suoi sogni più grandi. Quanto invece alla sua esperienza da mamma, la Arcuri racconta: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me”. Se l’uomo concede volentieri dichiarazioni sulla sua vita con Manuela, rimane tuttavia più cauto nell’alimentare gossip intorno alle loro persone. Entrambi, anzi, si dicono abbastanza insofferenti rispetto all’attenzione mediatica di cui sono oggetto fin dall’inizio della loro relazione (lei soprattutto).



