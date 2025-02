Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito di Manuela Arcuri: “Ci siamo sposati due volte, è stato bellissimo”

Manuela Arcuri sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo, showgirl ed attrice che da alcuni anni ha lasciato le luci della ribalta preferendo dedicarsi alla famiglia ed a proposito della sua vita privata in molti si chiedono chi è il marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco, l’uomo che è al suo fianco da molti anni, con cui ha un figlio Mattia e che ha sposato ben due volte. Di Gianfrancesco, totalmente estraneo al mondo dello spettacolo è un imprenditore edile con cui l’attrice fa coppia fissa dal 2012.

Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri. L’attrice, in una scorsa intervista rilasciata ad Oggi, ha raccontato un curioso aneddoto: i due si sono sposati ben due volte. Dopo che si sono conosciuti e incontrati a Las Vegas e sposati lì nel 2013 ma poco dopo si sono lasciati. Con il tempo sono maturati, si sono rincontrati e rifidanzati e per questo hanno deciso di risposarsi sempre nella città del Nevada: “Abbiamo deciso di tornarci e sposarci li, io e lui da soli.” La loro relazione va avanti da più di dieci ma Manuela e Giovanni non conoscono l’usura del tempo e per questo sono più uniti e affiatati che mai.

Adesso è felicemente sposata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco ma prima del marito Manuela Arcuri ha avuto un lunga relazione con l’ex fidanzato Francesco Coco, ex calciatore del Milan. L’attrice l’ha definita una storia d’amore e la prima veramente importante però allo stesso tempo erano troppo giovani e non è durata anche perché molto diversi caratterialmente. Un flirt passeggero senza molta importanza, invece, è il modo in cui ha definito la breve liaison con Gabriel Garko