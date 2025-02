Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri, la popolare attrice e showgirl che per un lungo periodo di tempo ha lasciato il mondo della televisione e dello spettacolo per la famiglia. Una scelta coraggiosa di cui non si è mai pentita, visto che la Arcuri è felicissima accanto al suo uomo che ha sposato per ben due volte! Un grandissimo amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Mattia che ha cambiato la vita dell’attrice in meglio. Ma chi è Giovanni Di Gianfrancesco? Di professione imprenditore, Giovanni è estraneo al mondo dello spettacolo ed è un uomo molto discreto e riservato che ha sempre preferito restare ben lontano dal mondo del gossip.

Liliana Resinovich è stata uccisa?/ Quarto Grado e i sospetti su Claudio: tempistiche e sacchi neri

I due fanno coppia fissa dal 2012 e si sono sposati per ben due volte: la prima è stata a Las Vegas, Nevada, dove i due si sono uniti in matrimonio come ha raccontato proprio la Arcuri: “abbiamo deciso di tornarci e sposarci li, io e lui da soli”.

Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri due matrimoni e un figlio

Dopo il matrimonio a Las Vegas, Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri hanno celebrato il loro amore anche una cerimonia di nozze in Italia nella bellissim cornice del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Location da favola che ha unito personaggi del calibro di Tom Cruise e Katie Holmes, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la Arcuri ha deciso di sposare l’uomo della sua vita in un luogo magico per coronare il suo sogno d’amore.

Modà, chi sono: più di due milioni di copie vendute/ Delusione a Sanremo: "Siamo amareggiati"

Dalla loro unione nel 2014 è arrivato Mattia, il primo figlio della coppia che ha cambiato la vita di entrambi. Per lui la Arcuri ha deciso di sospendere la sua carriera di attrice e personaggio televisivo per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del figlio. Oggi che Mattia ha 11 anni la mamma è pronta a tornare al cinema e in tv senza alcun rimpianto!