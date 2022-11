Giovanni Di Gianfrancesco, marito Manuela Arcuri/ Il figlio Mattia, futuro attore?

Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 29 novembre, di Oggi è un altro giorno. Dal 2010 l’attrice è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. La loro relazione ha vissuto un momento di crisi quando l’imprenditore era stato “pizzicato” a baciare un’altra in discoteca: “L’ho corteggiata tanto. Noi ci siamo frequentati per qualche mese 12 anni fa, poi abbiamo litigato. Non ci siamo parlati per due anni. Dopo due anni ci siamo rivisti a un compleanno e da lì non ci siamo più lasciati”, ha raccontato Giovanni nel salotto di Verissimo. Nell’estate 2012, i due sono tornati a fare coppia e a maggio 2014 sono diventati genitori di Mattia, 8 anni, che sogna di diventare attore proprio come la mamma.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: il figlio Mattia e le nozze

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati il 23 luglio 2022, al Castello Orsini-Odescalchi, sul Lago di Bracciano. Il testimone di nozze dell’attrice è stato Alberto Tarallo, ex produttore della Ares. Tra gli ospiti molti amici e colleghi, come la showgirl Nathalie Caldonazzo, l’ex tronista Gianluca De Matteis e Vittorio Sgarbi. Nel salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5, Manuela Arcuri ha parlato della sua nuova vita da moglie, dopo il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: “È cambiato poco perché stiamo insieme da 10 anni, conviviamo da 9 e abbiamo un figlio di 8 anni. È cambiato poco tra di noi. È cambiata la fede al dito, non siamo abituati e perciò siamo lì che ce la guardiamo, abbiamo paura di perderla, di dimenticarla. È diventata un po’ una fobia, per me è così. Ma le mie amiche dicono che poi ci si abitua. Mi fa strano, poi, dire mio marito, anziché mio compagno”.

