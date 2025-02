Giovanni Di Gianfrancesco è il marito di Manuela Arcuri, l’attrice e showgirl amatissima dal pubblico italiano. Un grande amore quello nato tra l’imprenditore e l’attrice che si sono uniti in matrimonio dopo anni di fidanzamento e dopo la nascita del figlio Mattia. “Non pensavo che sarebbe stato così bello” – ha confessato Manuela Arcuri a Verissimo ricordando il giorno delle nozze; una giornata indimenticabile per la coppia che ha lasciato un segno importante nella loro vite. Proprio l’attrice che sul set si è sposata tantissime volte ha confessato: “pensavo di essere preparata avendolo fatto per finta sul set. Sapevo che sarebbe stato un giorno bello, ma non credevo così carico di emozioni”.

Una grande e forte emozione per Manuela Arcuri che ricorda con grande affetto il giorno del matrimonio con il marito Giovanni Di Gianfrancesco con cui era legata da circa 10 anni. Le nozze, infatti, hanno cambiato poco nella loro vita di coppia se non la fede come ha precisato proprio l’attrice: “è cambiato poco tra di noi, solo la fede al dito”.

Giovanni Di Gianfrancesco e il matrimonio con Manuela Arcuri: “ho fatto 40 minuti di ritardo”

Ma come è nato l’amore tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco? A rivelarlo è stato proprio il marito che ha rivelato di averla corteggiata tanto e a lungo. “Noi ci siamo frequentati per qualche mese 12 anni fa, poi abbiamo litigato” – ha detto Giovanni sulla conoscenza con la moglie Manuela Arcuri. I due si sono poi persi di vista per circa due anni, ma il destino li ha fatti rincontrare ad un compleanno di amici in comune e da quel momento è nuovamente scattata la scintilla. ”

“Da lì non ci siamo più lasciati” – ha concluso Giovanni che il giorno del matrimonio è stato capace di arrivare con 40 minuti di ritardo facendo preoccupare non poco la Arcuri. “Non capivo cosa fosse successo” – ha raccontato l’attrice, ma risolto il problema della macchina i due sono riusciti a promettersi amore eterno.