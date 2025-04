Giovanni di Uomini e Donne nel mirino del web: si scusa con Agnese dopo gli attacchi ma scoppia la polemica

Nei giorni scorsi durante una puntata di Uomini e Donne Giovanni Siciliano si è scagliato contro Agnese De Pasquale. Il cavaliere del parterre del Trono Over, dopo che la dama ha deciso di interrompere la loro frequentazione, ha iniziato a criticarla, arrivando addirittura a fare rivelazioni imbarazzanti: “Mi è saltata addosso…” Mentre le due dame Agnese De Pasquale e Francesca Cruciani lo hanno accusato di aver mandato loro foto osé. In quell’occasione persino Maria De Filippi, sempre imparziale nella dinamica del protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, era intervenuta per criticare il cavaliere: “Guarda Giovanni che pure loro hanno dei figli eh…Datti una calmata!”

Per questo motivo Giovanni di Uomini e Donne è finito nel mirino del web. Molti utenti dei social lo hanno attaccato senza mezzi termini e nella puntata andata in onda due giorni fa, Giovanni si è scusato con Agnese, anche con Francesca, altra dama contro cui si era espressa in maniera poco carina. “A me dispiace tantissimo…Purtroppo quando sto qui la rabbia, l’adrenalina, l’eccitazione mi fanno fuoriuscire quel lato mio che…Non sono così…Inizio a dire cose che non sono collegate al cervello…Quando sono tornato a casa me ne sono vergognato…” Dopo la bufera Giovanni si è scusato con Agnese e Francesca ad Uomini e Donne ma ai social le sue scuse non sono bastate, non sono sembrate autentiche ed è nuovamente scoppiata la polemica.

Uomini e Donne, Giovanni costretto a difendersi dagli attacchi del web: “Sono sincero”

Tuttavia gli attacchi del web contro Giovanni di Uomini e Donne non si sono placati neanche dopo le scuse, anzi. Molti spettatori e opinionisti hanno accusato l’uomo di aver chiesto scusa solo per convenienza e opportunismo dopo la bufera sui social. Insomma, le sue scuse sono state bollate come ‘false’ e per questo il cavaliere del parterre del Trono Over è stato costretto a scusarsi sui social: “Ragazzi siete una cosa incredibile…E se do le scuse non va bene perché avrei un secondo fine…Se non mi scuso sono un uomo puntini, puntini…Ma che problemi avete? Ma siete infelici?” E poi ancora continuato il suo duro sfogo: “Qualsiasi cosa faccio comunque non va bene…Le mie scuse sono state sincere…”