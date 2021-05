Giovanni e Ariele Menegatti, chi sono i nipoti di Carla Fracci/ “Sono tenerissimi…”

Carla Fracci ha avuto una carriera straordinaria e una vita privata piena d’amore. Con il marito Beppe Menegatti ha vissuto più di 70 anni insieme formando una splendida famiglia con la nascita del figlio Francesco che le ha regalato i suoi due gioielli più grandi. Carla Fracci a cui oggi sarà dato l’ultimo saluto nella Basilica di San Marco a Milano ha vissuto la gioia di diventare nonna. La signora della danza aveva due nipoti, Giovanni e Ariele. Dei nipoti, Carla Fracci ha parlato nell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Giovanni ha 16 anni mentre Ariele ne ha 13. Sono nati dall’amore tra Francesco Menegatti, il figlio di Carla Fracci e la moglie Dina Nencini. Vivono a Roma con i genitori dove stanno studiando ancora.

Giovanni e Ariele Menegatti, l’amore dei nipoti per nonna Carla Fracci

Giovanni e Ariele Menegatti, pur non vivendo a Roma, avevano un rapporto splendido con nonna Carla Fracci che, con loro, ritrovava la serenità. “Sono un amore. Adesso Giovanni ha 16 anni e Ariele ne ha 13. Sono tenerissimi, ci telefoniamo, mi mandano i messaggi. In questo momento tragico della nostra vita che coinvolge tutti, loro mi sono vicini. E’ un modo di sentire un aiuto di quello che potrà essere il futuro nostro e quello che sarà il futuro loro soprattutto perchè questo covid fa male ai ragazzi”, raccontava a Silvia Toffanin lo scorso gennaio. Come tutte le nonne, anche Carla Fracci era legatissima ai nipoti che, in queste ore, hanno raggiunto Milano per salutarla per l’ultima volta.

