Giovanni e Costantino Teodori, figli di Gigliola Cinquetti/ “Sempre protetti”

Giovanni e Costantino Teodori, figli di Gigliola Cinquetti

Giovanni e Costantino Teodori sono i figli della cantante Gigliola Cinquetti e del giornalista Luciano Teodori. Giovanni è nato a Verona il 10 ottobre 1980, ma è cresciuto a Roma. Laureato in Scienze della Comunicazione e in Giornalismo alla Sapienza di Roma, è storico di professione. Costantino, detto “Costia”, è nato a Verona il 22 Agosto 1984. Si è laureato in Architettura a Mendrisio nel 2010 e oggi si occupa di installazioni d’arte. I due fratelli sono diventati famosi partecipando alla seconda editione di “Pechino Express” come “I figli di”, classificandosi quarti. In occasione della loro partecipazione al reality di Rai 2 Giovanni aveva detto dei genitori: “Mi hanno trasmesso la curiosità, l’ironia ma soprattutto a pensare in modo autonomo”. Costia, invece, aveva descritto la sua famiglia “culturalmente indirizzata”: dal padre ha avuto un’impostazione classica e grazie alla madre ha sviluppato il suo lato artistico.

I figli di Gigliola Cinquetti: “Siamo sempre stati protetti”

Qualche mese Giovanni e Costantino Teodori sono stati ospiti nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e hanno parlato della loro famosa mamma. Costia ha descritto la cantante come un’ottima madre, seppur spesso assente: “Era una mamma fantastica, quando c’era. Io avevo molti rituali da piccolo per andare a dormire, per mangiare, per giocare. Ero perfezionista, volevo tutto esteticamente coerente e bello”, aggiungendo di essere molto legato alla tata Vittoria. Invece il fratello maggiore Giovanni ha detto: “Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. Ero consapevole del lavoro che faceva. Vedevo che le chiedevano gli autografi. Ma siamo sempre stati protetti da questo e dal mondo dello spettacolo. C’è sempre stata la ricerca della normalità“. Poi ha svelato un aneddoto sulla madre: “Scendeva dal letto in pigiama, indossava la giacca sopra, ci portava a scuola e poi tornava a casa a dormire. Nonostante i suoi numerosi impegni, lei ci accompagnava ogni mattina”.

