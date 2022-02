Giovanni e Daniela, Uomini e Donne/ Lui annulla la cena, lei piange e…

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che è uscita con Pierluigi, un nuovo cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente solo per lei, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne dell’11 febbraio, chiama al centro Giovanni e Daniela. Tra il cavaliere e la dama era iniziata una frequentazione che, però, si è interrotta per volere di Giovanni. La crisi tra i due era iniziata nella scorsa puntata quando Giovanni ha accettato di ballare con Sara. Una scelta che aveva infastidito Daniela che aveva anche avuto un battibecco con Sara.

“Io ho rifiutato il numero di Sara e di un’altra signora”, ha spiegato Giovanni che avrebbe dovuto vedere nuovamente Daniela. Tuttavia, il nuovo appuntamento tra Daniela e Giovanni non c’è stato. Maria De Filippi, infatti, svela che l’appuntamento tra i due non c’è più stato.

Giovanni e Daniela chiudono a Uomini e Donne

Maria De Filippi svela che Giovanni ha annullato la cena con un messaggio. “Sono andata in camerina e ho trovato il messaggio cena annullata. Mi ha messa in punizione“, commenta Daniela non trattenendo le lacrime. La dama è convinta che Giovanni abbia annullato la cena per la sua reazione di fronte al tango che ha fatto con Sara.

“Secondo me hai trovato la scusa per lasciare Daniela. Il tango non era un problema, ma in quel momento lo è stato perchè Daniela, oltre all’approccio fisico, cercava sentimento e tu non l’hai capito“, ha commentato Gianni Sperti. “Ho scansato un fosso“, conclude Daniela. “Lascialo stare tanto non ti sei persa niente. Non piangere per un uomo così“, ha concluso Tina Cipollari.

