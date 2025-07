A Uomini e Donne, l’amore vero può nascere davvero. Nel parterre del trono classico sono nate tante coppie che, ancora oggi, stanno insieme e hanno dei figli come Beatrice Valli e Marco Fantini, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Tuttavia, anche nel trono over, nell’ultima stagione, sono nate tante coppie. Tra quelle che stanno sorprendendo di più c’è sicuramente quella formata da Morena Farfante e Francesco Relli che sono sempre più uniti e innamorati, ma anche la coppia formata da Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno sorprendendo tutti, anche i più dubbiosi.

Su Giovanni e Francesca, infatti, c’erano tanti dubbi soprattutto per l’atteggiamento di lui che, però, spenti i riflettori, sta dimostrando di provare un sentimento forte per la dama che ha fatto entrare nella sua vita sin dal primo giorno. Oggi, a non avere più dubbi su Giovanni e Francesca, è anche l’ex cavaliere Francesco Relli.

Francesco Relli su Giovanni Siciliano e Mario Cusitore

Attraverso un box domande, Francesco Relli che, nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha trovato l’amore in Morena Farfante, ha risposto anche a domande su altri protagonisti della trasmissione. Su Giovanni Siciliano e la sua storia d’amore con Francesca Cruciani, ha detto: “A Giovanni ho sempre parlato diretto e sincero. Per come si comportava, gli dissi che era ‘na chiavica ma ora mi sembra sincero”, scrive l’ex cavaliere del trono over.

Francesco, poi, ha risposto anche ad una domanda su Mario Cusitore che, all’inizio della stagione, era uscito anche con Morena Farfante: “Non ti so dire, non lo conosco. Ma io non elemosinerei mai di tornare in un posto dopo che mi hanno mandato via”, le parole di Francesco sul desiderio di Mario Cusitore di tornare in trasmissione a settembre.

