Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani avevano lasciato Uomini e Donne innamoratissimi decidendo di intraprendere una relazione al di fuori del programma di Maria De Filippi. In realtà, i due sono usciti con l’intento di conoscersi meglio senza definirsi ancora fidanzati di fronte al pubblico, motivo per il quale i fan del dating show di Canale 5 si stanno chiedendo come stia andando la loro relazione oggi che sono passate alcune settimane dal loro addio.

Francesca e Giovanni si erano alzati dalla sedia per salutare Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma questi ultimi non erano troppo convinti dell’esito positivo della loro relazione. Nel corso del tempo, però, sono arrivati segnali concreti dai due, che fuori dal programma hanno iniziato a mandare degli indizi sulla loro storia d’amore. Uno fra questi il tatuaggio che Giovanni Siciliano si è fatto sul petto: un tacco rosso dedicato alla sua compagna.

Giovanni e Francesca di Uomini e Donne: il gesto choc che ha stupito i fan

Anche se le premesse sulla loro relazione non sembravano essere delle migliori, Giovanni e Francesca di Uomini e Donne non si sono mai lasciati e anzi, pare proprio che la loro relazione continui a gonfie vele. Infatti, la dama di Uomini e Donne ha pubblicato diversi video negli scorsi giorni in cui si vedono lei e il compagno in quel di Napoli dove ha conosciuto i figli di Giovanni. Un passo importantissimo che fa sperare in una relazione che finalmente si è trasformata in una storia sera. I protagonisti di Uomini e Donne hanno trascorso con tutta la famiglia una bellissima giornata al mare. Nelle storie, una frase che fa capire tutto: “Molti sono usciti come coppie principesche, una settimana e si sono lasciati. Io porto la nomea del Don Giovanni, ma faccio i fatti“.

Dopo la loro uscita a Uomini e Donne, Giovanni e Francesca erano tornati a parlare nello studio di Maria De Filippi dove hanno raccontato come stava andando il loro rapporto. In quell’occasione, Francesca aveva voluto precisare che oggi lei e Giovanni Siciliano sono una coppia a tutti gli effetti a differenza di quanto era stato dichiarato durante la loro uscita.