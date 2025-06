Giovanni e Francesca di Uomini e Donne stanno insieme e la loro relazione procede a gonfie vele

Considerato il loro percorso nel dating show di Canale5 in pochi avrebbero scommesso su di loro ed invece a distanza di poche settimane dalla fine del programma Giovanni e Francesca di Uomini e Donne stanno ancora insieme, la loro storia d’amore procede a gonfie vele ed il cavaliere ha fatto un gesto importante nei confronti della sua donna. Andando con ordine il percorso di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani nel dating show è stato complesso e tortuoso. Durante la loro conoscenza Giovanni era finito al centro di una pesante segnalazione secondo la quale stava frequentando un’altra donna fuori dal programma.

La redazione, fatte le dovute verifiche, ha constato che la segnalazione era vera e per questo Giovanni Siciliano è stato allontanato dal programma. Era stata la stessa Maria De Filippi ha spiegare che cosa fosse successo. In seguito però c’è stato il colpo di scena, il cavaliere è ritornato in studio per scusarsi con Francesca e confessarle i suoi sentimenti. La dama inizialmente era rimasta spiazzata ma poi ha confessato di provare anche lei dei sentimenti per l’uomo anche se consapevole di non potersi fidare. Dopo un paio di puntate ed un po’ di tentennamenti la dama ha ceduto e, visto come stanno andando le cose, ha fatto bene perché Giovanni e Francesca di Uomini e Donne stanno insieme e tra i due tutto procede per il meglio.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano presenta i suoi figli a Francesca Cruciani: l’importante gesto del cavaliere

Francesca Cruciani ha seguito il suo cuore ed i suoi sentimenti e contro tutto e tutti, tra cui l’ex fiamma Alessio Pili Stella che l’ha pesantemente attaccata per la sua scelta, ha dimostrato di avere ragione. Francesca e Giovanni continuano a frequentarsi e sui social si mostrano sempre più innamorati e felici, si frequentano assiduamente e l’uomo ha deciso di fare un gesto importante nei suoi confronti, presentarle una parte importante della sua vita: i suoi figli. Su Instagram i due hanno postato un dolcissimo video insieme ai bambini mentre trascorrevano una giornata in allegria e spensieratezza. Il video in poco tempo è stato sommerso da commenti e complimenti ma anche di commenti stupidi sulla velocissima redenzione del cavaliere in pochi ci avrebbero scommesso, eppure Giovanni e Francesca di Uomini e Donne stanno insieme.