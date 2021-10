Giovanni e Mattia Di Gianfrancesco, marito e figlio Arcuri/ “Un amore irrinunciabile”

Giovanni Di Gianfrancesco è il marito della modella e attrice Manuela Arcuri. Una storia d’amore che va avanti ininterrottamente dal 2013, quando i due salirono all’altare a Las Vegas. “Volevamo fare una cosa in gran segreto, solo mia e di Giovanni. Non lo abbiamo detto a nessuno, lo sapeva solo la famiglia. A Las Vegas basta andare in comune, organizzarsi con il fotografo e scegliere il tipo di matrimonio”, aveva raccontato la sensuale fotomodella.

Un anno dopo le nozze la coppia ha messo al mondo il primo figlio, di nome Mattia. Per Giovanni Digianfrancesco e Manuela Arcuri rappresenta una delle cose più belle che gli potesse capitare nella vita. “Per me è irrinunciabile”, aveva raccontato Manuela, spiegando come fosse forte il desiderio di averlo: “L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: secondo matrimonio in vista?

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco non trascorrono molto tempo insieme a causa degli impegni lavorativi. Tuttavia si definiscono una coppia molto solida, c’è amore e stima reciproca, oltre a grande fiducia. Tutti elementi che li spingono a considerare un secondo matrimonio, questa volta in chiesa, in Italia. Un desiderio nato durante la pandemia, quando i due hanno capito di voler condividere il loro amore anche con gli amici e i parenti.

Secondo i desideri di Manuela Arcuri, a portare le fedi, questa volta, potrebbe essere il figlio Mattia: “Pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare”.

