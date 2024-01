Giovanni e Nicholas eliminati ad Amici 23?/ Maglia sospesa da Raimondo Todaro, Celentano affonda: è lite!

Amici 23, problemi per Giovanni e Nicholas nel corso della nuova registrazione: ultimi posti e scontri

Ancora problemi per gli allievi di Raimondo Todaro ad Amici 23. Durante la registrazione del 18 gennaio 2024, che andrà in onda domenica 21, Giovanni e Nicholas sono finiti nuovamente agli ultimi posti della classifica di ballo. Già la performance della scorsa settimana non aveva convinto i giudici esterni, tanto che Nicholas si era classificato ultimo. Stessa sorte nella gara che si è tenuta in settimana, giudicata dai coreografi e i ballerini professionisti di Amici: Nicholas penultimo e Giovanni ultimo.

Durante la nuova registrazione, nella gara di ballo giudicata da Thomas Signorelli, Nicholas si è classificato ultimo e Giovanni penultimo. Se questo non bastasse, i due allievi si sono poi esibiti nel compito assegnato loro in settimana dalla maestra Celentano, e il risultato non è stato affatto sufficiente.

Giovanni e Nicholas, vanno male i compiti assegnati dalla Celentano: maglia sospesa per l’allievo di Todaro

Stando a quanto svela SuperguidaTv, Giovanni si è esibito nella coreografia giocosa assegnatagli dalla Celentano che, dopo averlo visto, gli ha dato come voto 1.5. Ma l’esibizione è stata giudicata negativamente anche dal suo maestro Raimondo Todaro, che gli ha dato 3 e gli ha dunque sospeso la maglia. Pare tuttavia che il maestro di latino non abbia intenzione di cacciarlo dalla scuola, ma voglia invece dargli un’altra possibilità.

Per quanto riguarda Nicholas invece, il compito è andato così male che la Celentano gli ha dato come voto 0. Questo ha dato il via ad una nuova lite tra Alessandra e il ballerino. A prendere le sue difese ci ha però pensato Lorella Cuccarini secondo la quale Nicholas è comunque riuscito a portare a casa la coreografia.











