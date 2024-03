Giovanni e Nicholas faranno pace dopo Amici 2024?/ La ‘promessa’: “Sarà la prima cosa…”

Amici 2024, Giovanni e Nicholas: pace dopo la lite al Serale?

Ultimata la visione del secondo Serale di Amici 2024, le valutazione degli appassionati si sono concentrate anche su scenari paralleli alla gara. La puntata di ieri sera ha decretato l’eliminazione di due protagonisti indiscussi di questa edizione: Nicholas e Giovanni. I due ballerini sono legati non solo dal medesimo destino in termini di competizione, ma soprattutto in riferimento al loro rapporto instaurato nel corso dell’esperienza nel talent.

Nicholas e Giovanni – entrambi eliminati nel corso del secondo Serale di Amici 2024 – hanno costruito una delle amicizie più intense e apprezzate di questa edizione. Insieme hanno affrontato i momenti più difficili dell’esperienza, soprattutto a ridosso della corsa ad una maglia oro per la fase ad eliminazione del talent. Una volta raggiunto l’obiettivo, i due ballerini sono però arrivati ai ferri corti a causa di un fraintendimento.

Preso dalla foga della competizione, Giovanni si era lasciato andare a commenti poco carini nei confronti di Nicholas, generando appunto il malumore e dispiacere di quest’ultimo. La rabbia ha presto fatto spazio alla delusione, portando i due ragazzi ad allontanarsi nonostante l’ottimo rapporto instaurato ad Amici 2024. Con l’eliminazione nel corso del secondo Serale, si sono però palesati dei piccoli riferimenti ad una possibile pace tra i due.

Nel momento dell’eliminazione di Nicholas, Giovanni ha tentato accantonare le ultime ruggini dirigendosi con fare affettuoso verso l’allievo. Purtroppo però, la reazione del primo è stata particolarmente fredda. Quando è invece arrivato il turno di abbandonare Amici 2024 per il ballerino di latino, le parole nei confronti dell’amico sono state eloquenti: “Fare pace con Nicholas? E’ la prima cosa che voglio fare uscito da qui”.

