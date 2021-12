Giovanni e Paola Massari, figlio e moglie Claudio Baglioni/ Rapporti buoni ma…

Paola Massari è la moglie del celebre cantautore Claudio Baglioni. I due si sono sposati agli inizi degli anni settanta, proprio quando l’artista conobbe quella ragazza che “con la sua maglietta fina” ispirò le parole di Questo piccolo grande amore. La loro storia d’amore è stata molto intensa e appassionante, soprattutto all’inizio. Claudio Baglioni e Paola Massari, nella prima fase della loro relazione, hanno mantenuto un atteggiamento sempre piuttosto cauto e abbottonato, probabilmente per non deludere le numerose fan di Baglioni che in quegli anni viveva un successo incredibile.

Dopo la storia d’amore con Paola Massari, il cantante ha conosciuto Rossella Barattolo, sua attuale compagna. Giovanni, invece, è l’unico figlio dell’artista, frutto della sua storia d’amore con la moglie Paola Massari.

Il figlio di Claudio Baglioni è nato il 19 maggio 1982 e l’artista romano a lui ha dedicato la canzone Avrai, uno dei suoi singoli più apprezzati di sempre. Anche Giovanni Baglioni è un appassionato di musica, ma si è specializzato negli strumenti, tra cui l’uso della chitarra, tralasciando la canzone d’autore. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo album intitolato Anima Meccanica, a cui ha fatto seguito un tour internazionale di successo.

I rapporti col padre Claudio sono ottimi, anche se il figlio d’arte non ha mai nascosto la difficoltà nel portare un cognome così pesante. Inevitabilmente le aspettative sono sempre alte nei suoi confronti e il raffronto col padre, a suo malgrado, è automatico.

