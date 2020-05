Giovanni e Veronica, Uomini e Donne/ Roberta Di Padua sbotta: “A te non frega di lui”

Pubblicità

Dopo la chiusura con Roberta Di Padua, Giovanni torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con Veronica Ursida. La scorsa settimana il cavaliere ha deciso di chiudere la conoscenza con Roberta per dedicarsi soltanto a lei, dichiarando “Per me sarebbe una mancanza di rispetto verso Veronica. Non sarei vero. Sentirla e poi stare molto più avanti con lei sarebbe anche una mancanza di rispetto per lei”. Dunque nella puntata in onda oggi, 11 maggio, scopriamo che Veronica e Giovanni hanno continuato a frequentarsi e conoscersi, ma coma stanno procedendo le cose tra loro? Sembra che ci siano ancora problemi tra i due, tanto che Veronica arriva a fare un passo indietro.

Pubblicità

Veronica chiude con Giovanni a Uomini e Donne? Roberta Di Padua furiosa

“In questo momento sinceramente non mi sembrerebbe il caso”, sono le parole di Veronica Ursida nello studio di Uomini e Donne, anche se non è ancora chiaro il perché di questa dichiarazione. A questo punto sarà proprio Roberta Di Padua a riprendere parola, tornando ad attaccare l’ex rivale. “La verità è cha a te non frega nulla di lui!” sono le parole di Roberta contro Veronica, che cercherà di difendersi dall’ennessima accusa. Come finirà per Giovanni e Veronica? Anche questa conoscenza è destinata a chiudersi qui? Lo scopriremo oggi su Canale 5, alle 14.45 circa, nella nuova puntata di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA