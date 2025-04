Giovanni Esposito, l’attore e regista è tra i protagonisti della penultima puntata del comedy show “Stasera tutto è possibile“ di Stefano de Martino su Rai2. Una presenza già nota al grande pubblico di STEP, visto che Giovanni è legato da una profonda amicizia al conduttore con cui ha lavorato anche nel programma “Bar Stella”. Ma chi è Giovanni Esposito? Per chi non lo conoscesse, Giovanni ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione grazie al personaggio di Giovanni Cazzaniga al Pippo Chennedy Show per poi approdare nel mondo di Mai dire. Una carriera che l’ha visto farsi conoscere ed apprezzare non solo per la sua comicità, ma anche per il suo talento sul set visto che ha lavorato a diverse fiction di grandissimo successo come “La Piovra 8”, “Cops – Una Banda di Poliziotti” fino alla più recente “Vita da Carlo 3”.

Non solo, Esposito è stato anche protagonista sul grande schermo di diversi film di successo condividendo il set con grandi registi del calibro di Woody Allen, Antonio Capuano, Edoardo De Angelis, Ficarra e Aldo Giovanni e Giacomo.

Chi è Giovanni Esposito: film e vita privata

Una carriera di grande successo quella di Giovanni Esposito che da Napoli ha conquistato il mondo, visto che il suo ultimo film gli ha permesso di arrivare fino ad Hollywood visto che ha lavorato nel film “The Tourist” con Johnny Depp e Angelina Jolie senza dimenticare il ruolo di “To Rome With Love” di Woody Allen. Tra i suoi film più recenti segnaliamo anche Book Club Il Capitolo Successivo di Bill Holderman in cui ha condiviso il set con quattro star di Hollywood del calibro di Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

L’attore è felicemente legato a Susy Del Giudice, compagna di vita con cui condivide la grandissima passione per la recitazione visto che è un’attrice di cinema e teatro. La compagna di Giuseppe Esposito, infatti, ha lavorato in diversi spettacolo teatrali, ma anche in serie tv molto amate dal pubblico come “Gomorra” e “Capri”.