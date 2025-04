Giovanni Esposito, l’attore di cinema e teatro, è tra le presenze fisse del cast di Stasera tutto è possibile, il comedy show campione d’ascolti presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. L’attore e regista napoletano non poteva mancare nella grande “festa” finale del programma leader del martedì sera che ha visto, puntata dopo puntata, crescere in termini di ascolti ed Auditel. Un successo che Stefano De Martino condivide con tutta la squadra di STEP e anche con Giovanni Esposito da sempre nel cast del comedy show.

Stasera tutto è possibile 2025/ Anticipazioni e ospiti puntata 8 aprile: da Emma Marrone a Federica Nargi

Non solo attore di serie tv di successo e opere teatrali, Giovanni Esposito negli ultimi anni ha debuttato anche dietro la macchina da presa alla regia del film “Nero” presentato durante la 29esima edizione di Capri, Hollywood. Un film importante che ha condiviso con la compagna e moglie Susy Del Giudice che interpreta il ruolo della sorella affetta da una disabilità.

Greta Ferro chi è Gloria Il Turco: fidanzato Germano Invernizzi/ "Intimità Can Yaman? Si chiede solo a donne"

Giovanni Esposito: il lavoro di regista e la condivisione del set con la moglie Susy Del Giudice

La carriera di Giovanni Esposito non è solo da attore e comico in TV. Anzi, prosegue alla grande con il film “Nero” in cui racconta la storia di un uomo che vive di piccoli crimini per aiutare la sorella Imma, interpretata dalla moglie Susy Del Giudice. Non è stato semplice debuttare alla regia come ha raccontato l’attore all’Ansa, spiegando comunque di essere felice del risultato ottenuto. Il film è stato scritto a quattro mani da Giovanni Esposito con Francesco Prisco, mentre il punto di vista femminile è opera della scrittrice Valentina Farinaccio. In particolare il regista ha parlato del rapporto tra i personaggi e di come quello tra fratelli possa essere considerato “amore incondizionato”.

Fabio Balsamo, chi è?/ Dal successo con i The Jackal al debutto come conduttore con "The Floor"

Intervistato da M Social Magazine, Esposito chiamato a decidere tra attore e regista ha dichiarato di prediligere il lavoro da regista quando c’è una storia bella da raccontare. Di certo non abbandonerebbe mai la professione di attore, che trova “bellissima”.