Moglie di Giovanni Esposito e celebre attrice napoletana, Susy del Giudice è un personaggio amatissimo dal pubblico partenopeo e non solo. Lei e il marito condividono la passione per la recitazione e portano avanti un matrimonio molto felice, dal quale è nata anche la figlia Mela Esposito. Anche quest’ultima pare coltivare l’amore per il teatro e per il mondo del cinema tanto che quando aveva solo 12 anni ha recitato a fianco di Rocco Papaleo e Riccardo Scamarcio nella pellicola ‘Una piccola impresa meridionale’.

Susy del Giudice e Giovanni Esposito sono una coppia molto affiatata, che come ogni attore che si rispetti si sono conosciuti proprio sul set dato che il comico l’aveva ingaggiata nel suo primo film intitolato ‘Nero’. “Il personaggio quasi non parla. Susy ha sofferto molto per la postura imposta dal ruolo, arrivando a concludere le riprese su una sedia a rotelle“, si leggeva nel copione. Il ruolo della moglie era quindi molto particolare e difficile, ma è riuscita a sostenere la prova magistrale senza rinunciare alla parte.

Susy Del Giudice, la carriera tra Gomorra e I Fratelli di Filippo

La moglie di Giovanni Esposito ha alle spalle una carriera brillante, affermandosi con Luna Rossa, film che le permette di mostrare tutte le sue doti artistiche. Non solo, Susy Del Giudice diventa uno dei personaggi di punta in Gomorra e nella serie Capri. Così, arriva a candidarsi nel 2022 per il David Di Donatello grazie alla sua incredibile interpretazione nel film “I Fratelli di Filippo“. Parallelamente porta avanti una vita privata meravigliosa, dove ha costruito una famiglia unita e affiatata insieme a Giovanni Esposito e a Mela.