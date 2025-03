Giovanni Esposito è tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Ma chi è l’attore e regista napoletano che ha debuttato alla regia con il film Nero? Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione lavorando a teatro con grandi nomi e registi: da Armando Pugliese a Silvio Orlando,da Roberto Andò a Vincenzo Salemme fino a Alessandro D’Alatri. Non solo teatro, visto che l’attore si è fatto apprezzare anche al cinema condividendo il set con registi di grandissima fama come Paolo Sorrentino, Giovanni Morricone fino ai giovanissimi Manetti Bros, e Alessandro Siani.

L’attore è stato anche protagonista di fiction e serie tri di successo che gli hanno permesso di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico nazionale, anche se dovendo scegliere tra teatro, cinema e tv non avrebbe alcun dubbio.

Giovanni Esposito, la carriera e la vita privata

La carriera di Giovanni Esposito si divide tra cinema, televisione e teatro, ma l’attore e regista non nasconde che il suo primo grande amore resta il cinema. “Mi piace andare la mattina sul set , e scegliere cosi di partecipare a questa magia ogni volta” – ha confessato dalle pagine del Corriere. Per l’attore, infatti, la vita sul set crea una magia unica anche se non nasconde di avere il teatro nel cuore: “non potrei non farlo, è una palestra continua”.

Non solo, attore visto che Giovanni Esposito ha debuttato anche come regista del film “Nero” di cui è anche protagonista. Per il suo primo film ha voluto condividere questa esperienza anche con moglie Susy Del Giudice che presta il volto alla protagonista femminile Imma. Un ruolo non semplice, visto che la moglie per interpretarla al meglio ha dovuto prepararsi fisicamente: ” si è anche procurata due ernie che nelle ultime settimane di lavorazione l’hanno obbligata a spostarsi su una sedia a rotelle”.