L’attore Giovanni Esposito, nato a Napoli nel 1970, ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo entrandovi dalla porta del teatro. Dopo aver frequentato, infatti, la scuola del Teatro Bellini di Napoli, è approdato in televisione, cominciando a partecipare a numerose trasmissioni comiche come “Mai dire…” e il “Pippo Chennedy Show”, insieme alla Gialappa’s Band. A lungo ha lavorato anche con Aldo, Giovani e Giacomo. Giovanni Esposito ha dato vita a numerosi personaggi di tante serie tv, recitando ad esempio ne “I bastardi di Pizzofalcone” ma anche “Cops – Una banda di poliziotti” e tanti altri ancora. Nel 2024 si è cimentato in un nuovo ruolo da sceneggiatore.

Chi è Maria Sole Pollio: il successo da giovane dopo Don Matteo/ L'amore per il fidanzato Marco Salvaderi

Nella vita privata, Giovanni Esposito è sposato da tanti anni ormai con la collega Susy Del Giudice. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 1998 a teatro: lei stava recitando, lui era stato invitato da un amico che voleva farle fare coppia proprio con Susy. È nato così il loro rapporto, ma non subito. Giovanni, infatti, in quell’occasione ha riempito di complimenti Susy Del Giudice, e lo stesso ha fatto nei giorni successivi, ma senza mai prendere iniziativa. È stata lei a invitarlo ad uscire ufficialmente: i due, per il primo appuntamento, sono andati al cinema, a vedere Titanic. Da quel momento è partita la loro storia d’amore.

Maristella Oliviero: chi è la mamma di Benedetta Tobagi/ "Mio marito Walter era un tutt'uno con il lavoro..."

Giovanni Esposito, chi è: il matrimonio felice con Susy Del Giudice

Dopo quattro anni di fidanzamento, Susy Del Giudice e Giovanni Esposito sono convolati e nozze. I due, più avanti, hanno anche messo al mondo una bambina, chiamata Mela, che oggi sogna di seguire le orme della mamma e del papà nel mondo del cinema. E, a proposito di grande (e piccolo) schermo, più volte Susy e Giovanni hanno lavorato insieme in numerose produzioni, riuscendo però a conservare sempre quel piacere di stare insieme, come se non fosse passato neppure un giorno da quella serata al cinema di ventisette anni fa.