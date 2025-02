Giovanni Esposito è un attore e comico originario di Napoli, dove è nato nel 1970. Dopo aver frequentato una scuola al Teatro Bellini dal 1993 al 1995, ha cominciato la sua carriera televisiva interpretando il personaggio di Giovanni Cazzaniga al “Pippo Chennedy Show” e a “Mai dire…”. Dopo aver lavorato con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha recitato in una serie di film e serie tv come “La leggenda di Al, John e Jack”, “La banda dei Babbi Natale”, “I bastardi di Pizzofalcone” e ancora “Vita da Carlo 3”. Nel 2024 ha diretto il suo primo film, “Nero”.

Nella vita privata, Giovanni Esposito è sposato con la collega Susy Del Giudice, con la quale ha una figlia, Mela. Susy, nata a Napoli come il marito ma un anno prima, ha cominciato la sua carriera molto presto, debuttando in teatro a soli sette anni, con Beniamino Maggio. A lungo ha lavorato anche con Vincenzo Salemme mentre in tv varie sono state le esperienze di successo, come nelle serie “Capri e Gomorra”

Giovanni Esposito, chi è la figlia Mela: seguirà le orme di mamma e papà?

La figlia di Susy Del Giudice e di Giovanni Esposito si chiama Mela ed è nata nel 2001. Quando aveva 12 anni è arrivata la sua prima avventura cinematografica sulla scia di mamma e di papà: ha infatti recitato nel film “Una piccola impresa meridionale” insieme a grandi attori come Rocco Papaleo. Per quanto riguarda invece Giovanni Esposito e sua moglie Susy, anche loro spesso si sono trovati a recitare insieme su vari set.

Ad esempio, la Del Giudice ha preso parte a “Nero”, la prima pellicola con Giovanni Esposito alla regia. Una prova, quella dell’attrice, che il marito ha definito come “magistrale” perché ha ricoperto un ruolo tutt’altro che semplice, che l’ha portata a concludere le riprese su una sedia a rotelle in quanto doveva mantenere una certa postura durante le riprese.

