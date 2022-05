Giovanni Esposito, il marito di Susy Del Giudice/ Attore con il mito di Eduardo De Filippo

Il volto di Giovanni Esposito è davvero inconfondibile per chi ama le commedie italiane, uno dei generi in cui riesce a esprimersi al meglio. Diversi anche i film in cui l’attore, classe 1970, ha avuto modo di recitare. Basti fare l’esempio di titoli celebri quali “La banda dei Babbi Natale”, “Il ricco, il povero e il maggiordomo”, “Si accettano miracoli, “Natale con il boss” e “Metti la nonna in freezer”.

Non sono però mancate anche le incursioni in Tv in cui ha avuto modo di esprimersi anche in veste di comico e cabarettista, la più recente in “Bar Stella” su Raidue, al fianco di Stefano De Martino, che lui ha avuto modo di apprezzare per la sua professionalità. Nel suo curriculum ci sono però anche il “Pippo Chennedy Show” e “Mai dire..” con la Gialappa’s Band in cui vestiva i panni del tipico napoletano della media borghesia.

Giovanni Esposito e l’amore per Eduardo De Filippo e Susy Del Giudice

Come molti napoletani, anche Esposito ha una vera e propria venerazione per Eduardo De Filippo. A teatro, infatti, lui si sente davvero a casa proprio perché ha la possibilità di sentire da vicino l’affetto del pubblico. Ed è all’artista che lui ha cercato di ispirarsi per uno dei suoi ultimi spettacoli, “Regalo di Natale“, adattamento di uno dei film di Pupi Avati, che vuole essere una riflessione sul ruolo del destino e sui veri valori della vita.

A rendere orgoglioso l’attore c’è anche la bella famiglia che è riuscito a costruire con la collega Susy Del Giudice, nonostante i due non amino particolarmente apparire. I due hanno coronato il loro amore con la nascita di una bambina, Mela.

