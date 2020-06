Giovanni Favia/ Ex M5s choc: “Mi contattarono dal Venezuela, poi a Casaleggio…”

Nuovo aggiornamento sul caso M5s-Venezuela, la testimonianza di Giovanni Favia getta nuove ombre. Intervistato da Quotidiano.net, l’ex consigliere regionale pentastellato in Emilia Romagna ha detto la sua sull’inchiesta firmata ABC che ha fatto parecchio clamore ed ha ammesso che, una volta letto l’articolo, gli si è accesa una lampadina, legata alla e-mail ricevuta da diversi consiglieri regionali M5s nel 2010: «Non so se altre persone abbiano ricevuto quella mail o altri contatti. Io però l’ho ricevuta. Cosa c’era scritto? Poco dopo la mia elezione, nel 2010, fui contattato via mail da dei diplomatici venezuelani che mi invitarono in ambasciata. Si dicevano nella mail interessati a conoscere e a prendere contatto con il movimento. Non mi era mai successo di essere avvicinato da una potenza straniera».

GIOVANNI FAVIA (EX M5S): “VENEZUELA? VOLEVANO CONTATTO COI VERTICI”

Giovanni Favia ha ammesso di essere rimasto spiazzato e stupito, considerando che anche lo stesso Casaleggio non era così famoso. E l’ex esponente grillino ha spiegato: «Cosa feci della mail? Ritenni di comunicare subito la cosa a Gianroberto Casaleggio e diedi i contatti ai diplomatici venezuelani». Come vi abbiamo raccontato, sul caso M5s-Venezuela è stata aperta un’inchiesta, con i vertici del Movimento che hanno prontamente smentito le indiscrezioni, ribadendo di aver rinunciato a milioni pubblici: «Una litania che fa sorridere. Loro non hanno diritto ai rimborsi elettorali. Gli unici che hanno rinunciato sono stati i primi consiglieri regionali. Io ho rinunciato, non la Casaleggio associati. Dire di aver rinunciato ai soldi non può essere una risposta per fugare dubbi. Semmai si dimostrino eventuali innocenze in altri modi, non citando un’onestà che non esiste. Ci sono molte zone d’ombra sul tema dei soldi del M5s. Anche sugli stipendi: Grillo e Casaleggio non volevano quella rinuncia, il primo a proporla fui io».



