Giovanni Floris a Frajese “No vax”/ La replica: “Stia attento, questo non me lo dice”

Durante la puntata di ieri, martedì 18 gennaio 2022, del programma di La7, Di Martedì, noto talk show politico e di attualità condotto da Giovanni Floris, si è verificata una “lite” fra lo stesso presentatore e Giovanni Frajese, noto endocrinologo. Quest’ultimo, da quando è stato messo in circolo il vaccino anti covid, si è sempre schierato apertamente contro il siero e nel contempo, contro la vulgata ufficiale dei vari virologi che popolano la tv, e che consigliano, giustamente, di sottoporsi alla puntura per poter contrastare la pandemia di covid.

Ad un certo punto, durante la puntata, Giovanni Floris, citando lo scrittore Trevi che gli aveva dato “paraculo” e dell'”infame”, inserendo lo stesso professor Frajese nella categoria dei No Vax, e facendo ‘saltare sulla sedia’ lo stesso endocrinologo. Il medico si è infatti alterato ed ha replicato a muso duro a Giovanni Floris, chiedendogli di non voler ricevere quell’appellativo, tanto di moda in questo ultimo anno e poco più. “Lei questo ruolo non me lo dà – attacca Frajese, così come riportato dai colleghi dell’edizione online del quotidiano Il Tempo – stia attento, perché in realtà i dati sono molto diversi da come vengono presentati”.

GIOVANNI FLORIS E FRAJESE, LITE A DI MARTEDI’: “NON SANNO DI COSA PARLANO”

Poi Frajese ha proseguito nella sua replica, accusando il conduttore e coloro che sono schierati dalla sua parte: “Mi fa sorridere, il livello culturale e intellettuale di preparazione è quello che voi volete. Non siete in grado neanche di capire i dati e perché cito il problema dei guariti. Non sanno neanche di cosa stanno parlando”.

Frajese, la scorsa settimana, era stato ospite di un altro programma di La7, Non è l’Arena, e in quell’occasione aveva avuto un battibecco con il professor Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano e membro del Cts anti covid della Lombardia. L’endocrinologo aveva parlato di “genotossicità” nel vaccino di Moderna, e il virologo aveva replicato stizzito dicendo “Ma studi!”.

