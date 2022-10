Giovanni Floris, chi sono moglie e figli?/ Galeotto l’incontro all’università con Beatrice Mariani

Oggi é un altro giorno ospita Giovanni Floris

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, con la puntata odierna datata 20 ottobre 2022, che tra gli altri ospiti in studio vede Giovanni Floris raccontarsi sul privato e la carriera.

“Sono nato a Roma il 27.12.1967, sono sposato con Beatrice Mariani ed ho due figli, Valerio e Fabio -rivela di sé a mezzo web l’ospite a Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai1-. Sono un giornalista, conduco Di Martedì dal 2014, scrivo e pubblico saggi e romanzi. Ho sempre sognato di fare il mestiere che faccio. Per prenderla alla lontana, posso dire che ho studiato al Liceo Classico Torquato Tasso”.

Con la consorte e i loro due figli, l’ospite giornalista e saggista ad Oggi é un altro giorno vive in pianta stabile a Roma, e nonostante la notorietà mantiene un low-profile via social e in generale tenendosi a debite distanze dal gossip, sulla vita privata. Galeotto l’incontro tra Giovanni Floris e Beatrice Mariani é quello avutosi tra i due all’università. Dopo aver frequentato il Liceo Classico – lei si iscrive a Scienze Politiche alla LUISS, dove conosce colui che diviene di lì a poco suo marito.

Giovanni Floris passa da casa Rai a LA7 : la svolta

Volto TV ormai di punta di La7, da anni conduttore del programma DiMartedi, é l’ospite a Oggi é un altro giorno. Nato a Roma, classe 1967, entra nel Giornale Radio Rai nel 1996. Ricopre diversi ruoli e viene nominato nel 2001 corrispondente dagli Stati Uniti. Nel 2002, si registra la svolta nella sua carriera di giornalista e volto tv: diventa conduttore di Ballarò. Dopo 12 anni, però, lascia la tv di Stato Rai e si riattiva a La7, dove inizia a condurre DiMartedì, ma è al contempo protagonista anche di altri programmi.

Scrive una moltitudine di libri, l’ultimo dei quali un giallo intitolato Il gioco. Nel suo percorso professionale notevole incetta di premi e un contratto da favola con la rete di Urbano Cairo, dove guadagna molto di più rispetto a quanto percepisce alla Rai. Può inoltre dirsi un appassionato di calcio, tifoso della Roma, simpatizzante per il Cagliari, e da ragazzo pratica judo. Ama il cinema e la letteratura.

