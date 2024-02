Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona, chi è l’ex marito di Ginevra Elkann/ Il matrimonio e i 3 figli

Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona: chi è l’ex marito di Ginevra Elkann

Oggi pomeriggio, tra gli ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, ci sarà in studio anche Ginevra Elkann. Nipote dell'”Avvocato” Gianni Agnelli e sorella degli imprenditori John e Lapo Elkann, la sua carriera si è distaccata da quella della famiglia e si è avvicinata negli anni al mondo del cinema, diventando affermata regista. Ma, oltre al suo percorso professionale nel grande cinema, fatto di tanta gavetta e importanti traguardi raggiunti, Ginevra Elkann ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua vita privata.

Nel 2009, infatti, la terzogenita di Margherita Agnelli e Alain Elkann ha sposato a Marrakech, con rito cattolico, Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Un matrimonio “nobiliare”, dal momento che anche l’ex marito ha origini nobili. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Giacomo (2009), Pietro (2012) e Marella (2014). La coppia, tuttavia, si è separata nel 2022.

Ginevra Elkann, i 3 figli e la separazione dal marito

Nonostante il nome importante di entrambi, per via delle rispettive discendenze familiari di grande rilevanza nazionale e non solo, Ginevra Elkann e Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona hanno sempre tutelato il proprio amore nella massima riservatezza. Anche la separazione, avvenuta nel 2022 dopo ben 13 anni di matrimonio, è stata vissuta nella privacy più assoluta e senza annunci eclatanti, nel tentativo di preservare il benessere familiare, soprattutto quello dei loro 3 figli.

Anche sui social Ginevra Elkann è piuttosto riservata e non ha preferito dare in pasto al gossip la separazione. Come si nota sul suo profilo Instagram, la regista ama postare numerosi contenuti legati al mondo del cinema e, di rado, anche qualche dolcissima fotografia in compagnia dei suoi figli.

