Giovanni Galli ricorda il figlio Niccolò/ Commovente post: “Viviamo di ricordi”

Sono giorni certo complicati per Giovanni Galli, l’ex portiere della Nazionale italiana di calcio che nel 1982 vinse la coppa del mondo: solo pochi giorni fa infatti il figlio Niccolò, tragicamente scomparso, avrebbe compiuto 37 anni. E’ dunque con un commovente post sui social che l’ex azzurro, campione del mondo ricorda il figlio Nicco, nel giorno del compleanno di quest’ultimo: poche parole che hanno avuto grande risonanza sui social, tra followers e amici dello stesso Giovanni Galli che hanno espresso il proprio rammarico per la dolorosa perdita e vicinanza allo stesso ex portiere. Leggiamo dunque sui profili social di Galli, una foto, certo molto vecchia, che ritrae lo stesso ex portiere della nazionale italiana abbracciato al figlio, molto piccolo: al fianco le commoventi parole di papà Giovanni: “Anche se ormai viviamo solo di ricordi, questo, per noi, rimane sempre un giorno speciale… Auguri Nicco”.

GIOVANNI GALLI RICORDA IL FIGLIO NICCOLO’, SCOMPARSO NEL 2001

Un post dunque davvero sentito da parte di Giovanni Galli, che due giorni fa ha ricordato il compleanno del figlio Niccolò tragicamente scomparso nel febbraio 2001: avrebbe infatti compiuto 37 anni il figlio dell’ex portiere di Milan e Napoli. La vicenda, benché siano passati ormai diversi anni è certo ancora nella memoria di tutti. Era infatti il 9 febbraio 2001 quando Niccolò Galli, figlio di Giovanni morì in seguito a un incidente in motorino (aveva perso il controllo del mezzo e si era scontrato con un guard rail in manutenzione), mentre questo si stava recando presso il centro sportivo del Bologna, club in cui Nicco militava, deciso a seguire le orme gloriose del padre. Capace difensore, il figlio di Giovanni Galli si era già messo in luce in precedenza già nelle giovanili di Torino, Parma, Fiorentina e Arsenal e pure aveva già collezionato la prima presenza in campo tra i professionisti. Ma 17 anni una tragedia ci ha portato via un giovane promettente e figlio amatissimo di Giovanni Galli: a lui il Bologna ha poi deciso di dedicare il Campo tecnico di Casteldebole, e in sua memoria l’ex compagno di squadra Fabio Quagliarella ha deciso di assumere il numero 27 come maglia.





